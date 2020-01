Un trafic international de cocaïne a été démantelé entre l'Ille et Vilaine, les Hauts de France et la Guyanne. 29 ont été personnes interpellées, notamment des "mules" qui transportaient la drogue dans leurs vêtements ou dans leurs corps sous forme d'ovule.

Trafic de cocaïne démantelé entre la Bretagne et la Guyanne, des mules transportaient des ovules de drogue

29 personnes ont été interpellées le 20 janvier en Bretagne, dans les Hauts de France et en Guyanne

Rennes, France

C'est une belle opération pour les enquêteurs bretons et guyanais qui travaillent sur cette affaire depuis plusieurs mois. Le trafic porterait sur l'importation chaque semaine de 3 à 5 kilos de cocaïne rapportant à chaque fois 100.000 euros. Cette drogue était transportée par des "mules" originaires de Guyanne ou du surinam, des hommes et des femmes qui prenaient l'avion avec cette cocaïne cachée dans leur vêtements, ou dans leurs corps quand elle était conditionnée sous forme d'ovules. Deux à trois trajets par semaine étaient organisés jusqu'à l'aéroport Orly. Les mules étaient ensuite dirigées, en train ou en voiture,vers les Hauts de France ou la région de Rennes. Une fois livrée, la drogue était reconditionnée et revendue.

300 gendarmes mobilisés

Le 20 janvier, la SR de Bretagne déclenche une opération coordonnée par la JIRS, juridiction régionale spécialisée, en métropole et en Guyanne mobilisant 300 gendarmes. 29 personnes sont interpellées. Lors des perquisitions, 4 kilos de cocaïne, 250 ovules de drogue ainsi que 100.000 euros ont été saisis. 16 personnes dont deux femmes ont finalement été mises en examen et écrouées, trois d'entre elles sont actuellement sous les verrous en Guyanne, en attente de leur transfert pour être entendu par le juge rennais en charge de cette affaire.