Trafic de cocaïne entre la Guyane et Reims : quatre personnes condamnées en comparution immédiate

"C'est l'histoire d'une bande de copains, qui a voulu améliorer l'ordinaire", embraille la procureure, pour débuter sa réquisition. En face d'elles cinq hommes, jugés en comparution immédiate pour un trafic de cocaïne entre la Guyane et Reims, ce vendredi 28 juillet au tribunal de Reims. "Une histoire qui finit mal, car ces personnes sont devant nous aujourd'hui et qu'elles auraient pu mourir", poursuit la magistrate.

ⓘ Publicité

Avant cela, pendant plus de deux heures, les accusés ont répondu aux questions de la juge. Tous, sauf un (finalement relaxé), ont reconnu les faits et ont détaillé un même mode opératoire : des billets d'avion pris en charge par la personne qui, en Guyane, leur donne la cocaïne à transporter, un rendez-vous donné dans un appartement pour ingérer plusieurs dizaines d'ovules contenant la drogue, puis un vol vers Orly, où un chauffeur les attend et les dépose ensuite à l'hôtel ou chez eux, à Reims, pour décharger la marchandise. Une entreprise particulièrement risquée, payée environ 8.000 euros par kilo ingéré.

Certains n'ont fait qu'un ou deux voyages, un autre a fait le voyage plus fréquemment. Tous ont été arrêtés, le 28 juin dernier, après une enquête de plusieurs mois où leurs trajets en avion ont été recoupés avec les déplacement d'une voiture et le bornage de leurs téléphones.

Loin du grand banditisme, des jeunes garçons qui ont cédé à l'appât du gain, répondent en substance les avocats des accusés à la procureure, dont ils jugent les réquisitions trop sévères. Ils plaident le fait que leurs clients ne recommenceront pas car ils sont bien insérés professionnellement et personnellement. Ils demandent de privilégier des peines de réinsertion. Seul l'un des accusés, chauffeur des trafiquants, plaide non coupable de trafic. Son avocate demande la relaxe.

La juge donne finalement son jugement : le chauffeur a été relaxé, les autres ont été reconnus coupables. Deux hommes (qui comparaissaient libres) ont écopé de 24 mois de prison avec sursis simple et interdiction de paraître à Orly pendant trois ans, un autre 12 mois de prison avec maintien en détention, et 15 mois de prison avec maintien en détention pour le cinquième, qui a cumulé le plus de trajets. Un sixième homme, arrêté avec eux, n'a pas encore pu être jugé à cause de son état de santé, dégradé à la suite de la décharge de la cocaïne.