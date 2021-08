Trafic de cocaïne entre la Guyane et Saint-Etienne : 7 personnes devant le tribunal judiciaire

Le procès commence cet après-midi à 13h30 et continuera demain. Sept personnes doivent comparaître devant le tribunal judiciaire pour trafic de drogue ou complicités. Tous sont Guyanais et transportaient de la cocaïne entre Cayenne et Saint-Etienne.