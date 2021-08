Les 7 prévenus qui comparaissaient depuis jeudi devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne ont toutes et tous été condamnés à de la prison hier (vendredi). Ils étaient jugés pour un trafic de drogue il y a 2 ans entre la Guyane et St-Etienne.

Trafic de cocaïne entre la Guyane et Saint-Étienne : jusqu'à 7 ans de prison ferme

Aucun des 7 prévenus ne sera passé entre les gouttes au Tribunal Correctionnel de Saint-Etienne. Le commanditaire écope de la plus lourde peine : 7 ans de prison et 20 000 euros d'amende. Les mules, qui ingéraient des capsules de cocaïne sont condamnées elles aussi. 30 mois ferme pour deux des convoyeurs. 36 mois ferme et un mandat d'arrêt pour la troisième qui n'a pas respecté son contrôle judiciaire.

3 autres personnes qui louaient un appartement, plaque tournante du trafic, ou qui s'occupaient de la logistique écopent de peines allant 2 ans à 6 mois de prison ferme. 2 des condamnés bénéficient d'un aménagement de peine.