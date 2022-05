Trafic de cocaïne entre la Sarthe et la Guyane : jusqu'à deux ans de prison

Après presque un an d’investigation autour d’un réseau de trafiquants de cocaïne entre la Sarthe et la Guyane, un procès s’est tenu. C’est le premier dans cette affaire. Deux hommes ont été jugés par le tribunal correctionnel du Mans, ce jeudi 19 mai.

Le plus jeune des deux prévenus, 21 ans, a écopé de la plus lourde peine : deux ans de prison ferme avec 6 mois de sursis en plus, une obligation de travail, une interdiction de séjour en Ile-de-France et dans la Sarthe ainsi qu’une amende de près de 36 000 euros. Ce jeune homme originaire de Guyane était jugé pour détention et transport de stupéfiants.

Celui qui était accusé d'être son complice, un homme de 41 ans, est lui sorti libre du tribunal. La justice le relaxe.

Interpellés à une station essence

Les deux hommes ont été arrêtés sur une station essence sur l’A11 en Sarthe mi-octobre 2021. Ils se rendaient à Rennes (Ille-et-Vilaine). Les douanes ont été interloquées par le comportement de ces hommes. Une radio avait confirmé leurs soupçons. Elle avait révélé la présence de 57 capsules de cocaïne, pure à 75%, dans l'estomac et les intestins du plus jeune des deux hommes. Au total, il a ingurgité plus de 500 grammes de drogue.