Après un mois et demi d'enquête, la compagnie de gendarmerie de Louviers a mené lundi 12 février une opération avec le soutien du pPeloton de Surveillance et d'Intervention de Gendarmerie de Louviers et celui des Andelys, ainsi que deux brigades cynophiles. Dix-sept personnes ont été entendues.

Louviers, France

Environ trente militaires ainsi que des chiens ont été engagés dans cette opération qui a demandé un mois et demi d'enquête. Un trafic de drogue a été démantelé dans l'Eure. Il porte essentiellement sur de l’héroïne et de la cocaïne, impactant les régions de Louviers et Les Andelys.

Dix-sept personnes ont été entendues dans le cadre de cette opération. Deux d'entre elles ont été placées en garde à vue pendant quatre jours. A l'issue de leur garde à vue, les deux hommes, âgés de 48 et 38 ans ont été présentés au parquet d’Évreux en comparution immédiate. Le dealer le plus âgé, originaire de Léry, écope de trois ans de prison dont un avec sursis. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt d’Évreux. Son "lieutenant", âgé de 38 ans, a été condamné à un an de prison avec sursis. Les quinze consommateurs ont été entendus par les gendarmes et seront convoqués ultérieurement par la justice.

Des drogues, des armes et de l'argent saisis

Les perquisitions ont permis de saisir 34,6 grammes de d'héroïne, 29,6 grammes de cocaïne, 104,4 grammes d'acide borique pour couper la cocaïne, 10,34 grammes de résine de cannabis, 4.525 euros en numéraire, une arme de poing de catégorie B, 44 munitions de 9mm, un fusil 22 long rifle de catégorie C, 75 cartouches de 22 long rifle, une carabine de chasse 9mm de catégorie C et un conteneur de gaz anti agression 300ML. .