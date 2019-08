Trafic de cocaïne : le recours aux mules guyanaises est en forte augmentation à Clermont-Ferrand

Le trafic de cocaïne est en plein développement dans le Puy-de-Dôme. Pas plus tard qu'en début de semaine, un jeune Guyannais a été interpellé en gare de Clermont-Ferrand lors d'un contrôle des douanes. Il avait sur lui un peu plus d'un kilo de cocaïne.

Clermont-Ferrand, France

Le recours à des mules guyannaises est en forte augmentation à Clermont-Ferrand et avec elle, le trafic de cocaïne. Lundi dernier lors d'un contrôle, les douaniers ont interpellé un jeune guyannais de 24 ans en gare de Clermont-Ferrand. Ils ont découvert sur lui une ceinture artisanale contenant de la drogue, ainsi que trois ovules présentes dans son rectum. Au total, cette saisie porte sur 1,078 kg de cocaïne pour une valeur de 90.500 euros.

"On parle de 20 à 30 mules par avion, donc c'est quasiment impossible de travailler correctement à Orly face à une telle déferlente" - Jean-Pierre Chapuis, adjoint au directeur régional des douanes de Clermont

A chaque fois, c'est le même schéma qui se reproduit. A chaque arrivée d'avion à Orly, en provenance de Cayenne, on estime à une vingtaine, le nombre de mules potentiellement présentes. Impossible donc pour les douaniers parisiens de toutes les interpeller. Leur interception se fait alors en gare de Clermont, explique Jean-Pierre CHAPUIS, adjoint au directeur régional des douanes de Clermont-Ferrand. "On est en contact avec les collègue de Cayenne dès l'embarquement, puis avec ceux d'Orly qui doivent faire face à un vrai déferlement chaque matin. On organise alors des contrôles à l'arrivée des trains en provenance de Paris Bercy, où on cible les mules potentielles."

Près de 7 kilos de cocaïne saisis en un an à Clermont-Ferrand

Depuis un an, entre six et sept kilos de cocaïne ont été saisis par les douanes à Clermont-Ferrand. Des kilos qui sont appelés à être coupés, ce qui donne un volume beaucoup plus important à l'arrivée. Et si on parle de valeur marchande autour de 90.000 euros le kilo, à la revente, ça se chiffre en centaine de milliers d'euros.

En juin dernier, une jeune guyannaise avait été interpellée en gare de Clermont-Ferrand avec plus d'un kilo de cocaïne qu'elle avait ingéré. Ce qui représentait plus d'une centaine d'ovules présentes dans son organisme.