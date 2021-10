Trafic de cocaïne sur le port de Montoir-de-Bretagne : quatre dockers devant la justice à Rennes ce lundi

Ce lundi, devant le tribunal correctionnel de Rennes, s'ouvre le procès de 11 prévenus, dont quatre dockers. Ils sont accusés d'avoir participé à un vaste trafic de cocaïne entre les Antilles et le port de Montoir-de-Bretagne. Plus de 300 kg de drogues ont été saisis.

C'est le procès d'un vaste trafic de cocaïne entre les Antilles et Montoir-de-Bretagne qui s'ouvre ce lundi 18 octobre devant le tribunal correctionnel de Rennes. 11 prévenus dont quatre dockers, doivent comparaître pour importations de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, ou encore blanchiment. Gendarmes et douaniers ont travaillé pendant quatre ans pour mettre fin à ce trafic.

Au total, quatre importations impliquant des dockers ont été interceptées, pour une saisie de 336 kg de cocaïne au port de Montoir de Bretagne, près de Saint-Nazaire, entre juin 2017 et avril 2020. Cela représente plus de 10 millions d'euros, soit environ 16 millions d'euros à la revente.

Des sacs de sport remplis de cocaïne

Les prévenus utilisaient la technique dite du "rip-off" : cela consiste à cacher des sacs de sport remplis de drogue dans un conteneur, à l'insu des sociétés ou avec la complicité d'entreprises créées pour l'occasion. La cocaïne échappait ainsi aux contrôles des douaniers et étaient ensuite remises à des intermédiaires à proximité du port. La marchandise transitait par Nantes, avant d'être envoyée en grande partie en région parisienne.

Le 14 octobre 2019, deux dockers sont interpellés en flagrant délit, surpris en train de remettre 140 kg de drogue à des intermédiaires. Selon le procureur de Rennes, "les expertises toxicologiques de la cocaïne démontrent un fort taux de pureté". Au final, ce sont 11 personnes qui sont arrêtées : quatre dockers, cinq intermédiaires et deux expéditeurs depuis les Antilles.

Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison

Les mis en cause, dont certains ont déjà été poursuivis pour blanchiment ou trafic de produits stupéfiants, sont âgés de 35 à 56 ans. L’un d’eux est en fuite et fait l’objet d’un mandat d’arrêt. Un importateur a lui déjà été condamné à 14 années d’emprisonnement en Angleterre pour des faits similaires. Un docker a été placé sous contrôle judiciaire, les autres prévenus sont tous en détention provisoire depuis plusieurs mois, à Angers, au Mans ou encore à Rennes.

C'est le cas de Damien Lorcy, un Nazairien de 35 ans, et de son père, docker et prévenu lui aussi. "C'est un maillon de la chaîne, il a été démarché par d'autres pour faire ça et il a eu la faiblesse de ne pas refuser, explique son avocat Fathi Benbrahim à France Bleu Loire Océan. Damien est quelqu'un qui faisait bien son travail, qui se comportait bien jusque-là, en bon père de famille". On aurait promis plusieurs dizaines de milliers d'euros à son client pour sa participation au trafic. Le trentenaire, incarcéré depuis plus de deux ans, va plaider coupable.

Trois dossiers devraient être renvoyés et un des prévenus est en fuite donc seulement sept mis en cause devraient être jugés à compter de ce lundi. Ils encourent une peine de 10 ans d’emprisonnement, le double pour les récidivistes. Le procès doit durer quatre jours, jusqu'au jeudi 21 octobre.