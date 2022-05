Deux hommes originaires du Suriname ont été condamnés à 18 mois et quatre ans de prison ferme à Niort ce jeudi 5 mai en comparution immédiate pour trafic de stupéfiants. L'un d'eux, une mule, a transporté plus d'un kilo de cocaïne dans 153 ovules.

Trafic de cocaïne : une "mule" et un "logisticien" condamnés à Niort

Deux hommes âgés de 21 et 35 ans originaires du Suriname ont été condamnés pour trafic de stupéfiants au tribunal correctionnel de Niort. Ils étaient jugés en comparution immédiate ce jeudi après-midi. Le plus jeune, "la mule" écope de 18 mois de prison ferme. Le plus âgé, "le logisticien" de quatre ans ferme.

153 ovules remplies de cocaïne

Ils ont été interpellés vendredi 29 avril lors d'un contrôle routier. Les policiers voient le passager de la voiture tenter de dissimuler un sac plastique. A l’intérieur, 153 ovules que le jeune homme habitant en Guyane avait ingérées pour les transporter en France la France. Elles contenaient 1,3 kg de cocaïne. C’était son quatrième voyage, pour lequel il devait toucher 6000 euros.

La "mule" se trouve aux côté d’un homme qui lui vit à Niort, en situation irrégulière, "le logisticien". Lors de ses auditions, il reconnaît son rôle de préparateur, d'accompagnateur. Il récupère la cocaïne qu'il revend ensuite au kilo à un tiers. "Un intermédiaire, pas un commanditaire", insiste son avocat. Ce père de famille n’a pas de casier judiciaire, tout comme la mule dont l’avocat évoque les conditions de vie difficile. Un jeune homme qui "habite dans une cabane en bois en Guyane" et qui tombe dans le trafic "par appât du gain".

Un trafic derrière lequel les conséquences sont très importantes rappelle la procureure, avec des morts. "Parfois des mules si l’ovule éclate dans le ventre". Le trafic, "fléau à Niort particulièrement. En 2018, les Deux-Sèvres étaient le 2e département où il y a eu le plus de saisies de cocaïne".

Les deux prévenus ont par ailleurs interdiction de venir en Deux-Sèvres pendant cinq ans.