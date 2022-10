Trafic de compteurs de voitures à Nancy : "ça peut coûter la vie aux gens" témoigne une des 156 victimes

Pendant deux jours, six personnes comparaissent devant le tribunal judiciaire de Nancy, soupçonnées d'avoir trafiqué les compteurs kilométriques de voitures d'occasion. Une salle d'audience remplie de victimes et d'avocats représentants des personnes de toute la France.

Le procès avait d'abord été prévu en mars dernier, puis repoussé ces lundi 3 octobre et mardi 4 octobre à la cité judiciaire de Nancy.

Deux jours d'audience pour entendre six personnes, soupçonnées d'avoir trafiqué les compteurs kilométriques de voitures d'occasion avant la revente. Parmi elles, les patrons d'un garage situé à Pulnoy près de Nancy et des salariés d'un centre de contrôle technique qui rendaient les voitures conformes à leur circulation. Après un an d'enquête, 169 véhicules ont été recensés avec un kilométrage abaissé, soit près de 13 millions de kilomètres amputés. Le préjudice estimé : 350 000 euros.

Je veux que l'on dénonce ici la pratique, confie Ludovic, une victime

Ludovic fait partie des 156 victimes. Il a acheté une voiture pour 14 000 euros avec un kilométrage de moins de 100 000 kilomètres. Il pensait avoir fait une bonne affaire ... mais son véhicule en fait avait bien 250 000 kilomètres de plus. Ludovic s'en est rendu compte lors de contrôles après des pannes suspectes. Pour lui, l'idéal serait qu'il récupère son argent, mais ce qui lui semble très important "c'est de dénoncer ce type de pratique parce que si à 130 km/h, vous voyez votre pneu passer devant vous, ça peut vous coûter la vie".

Il faudra certainement recourir à des fonds de garantie pour les indemnisations

Dans cette affaire, Maître Emilie Fritsch défend deux clients escroqués. La difficulté explique-t-elle sera de les indemniser, entre sociétés qui ont mis la clé sous la porte et personnes non solvables, il faudra saisir des fonds de garantie, "ça va faire des démarches en plus pour des personnes qui voulaient juste profiter d'une voiture", ajoute l'avocate.