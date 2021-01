Trafic de drogue : 13 personnes, d'un même réseau, arrêtées depuis novembre dernier en Moselle-Est

Une opération anti-drogue a été menée, tôt, ce lundi 18 janvier à Behren-lès Forbach. Les quatre jeunes interpellés par la Gendarmerie Nationale ont été, hier soir, mis en examen, pour trafic de stupéfiants.

Deux d’entre eux ont été placés en détention provisoire et les deux autres remis en liberté mais sous contrôle judiciaire. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont notamment saisi 265 grammes de résine de cannabis et plus de 11 500 euros en liquide.

Un important réseau de Moselle-Est

Cette opération de lundi fait suite à une première vague d’interpellations menée en novembre dernier à Behren, Schoeneck, Stiring-Wendel, Freyming-Merlebach et L’Hôpital. Neuf personnes ont été arrêtées et mises en examen pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs

Agés entre 20 et 37 ans, ces hommes constituent la partie haute du réseau : les financeurs, chez qui plus de 45 000 euros en liquide ont été retrouvés.

Il y a aussi ceux qui assurent la logistique. La drogue était acheminée depuis la région parisienne, la Belgique et les Pays-Bas. Et enfin le grossiste local, où les enquêteurs ont saisi, près de 9 kg de résine de cannabis et 48 grammes de cocaïne.

Après ce premier coup de filet automnal, les hommes de la Compagnie de Forbach ont visé en début de semaine les dealers de rue, ceux qui, selon leur commandant, " pourrissent le quotidien des gens ". Ce sont quatre jeunes de Behren, âgés entre 18 et 22 ans et certains d'entre eux étaient déjà connus défavorablement de la justice.

Pour sortir cette affaire, onze mois d’enquête ont été nécessaires et une cinquantaine de gendarmes, tous services confondus, ont été mobilisés.