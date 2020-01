Trafic de drogue : 19 personnes interpellées par la police à Saint-Brieuc

Des policiers du commissariat de Saint-Brieuc et le Raid ont interpellé le lundi 27 janvier 19 personnes impliquées dans un trafic de stupéfiants. L'organisateur principal est un antillais, originaire de Martinique. Il importait notamment de la cocaïne grâce à un réseau de mules.

Sur cette photo, on peut voir les ballons de baudruches qui servaient au transport de la cocaïne

Lors des perquisitions cette semaine, les policiers ont notamment découvert dans l'appartement d'un des suspects des ballons de baudruches qui ont vraisemblablement servi à transporter de la cocaïne depuis les Antilles. Les ballons étaient sans doute avalés par des mules avant de quitter Fort de France en Martinique pour pouvoir passer les contrôles.

Drogue, rhum, pitbulls et filles

Les enquêteurs surveillaient ce trafic depuis juin 2019 dans une barre d'immeuble du boulevard de l'Atlantique à Saint-Brieuc. Il faut imaginer l'ambiance : la drogue, le tapage, le rhum, les pitbulls, les filles aussi. Des nourrices, comme on les appelle dans le milieu, qui surveillent la marchandise. Chaque jour, jusqu'à une trentaine de consommateurs de cocaïne s'approvisionnaient là.

Des trafiquants et des consommateurs interpellés

Lundi dernier, le 27 janvier, une opération menée par les policiers de la sûreté urbaine de Saint-Brieuc et le Raid a débouché sur l'arrestation de 18 personnes qui gravitaient autour de ce trafic, trafiquants et consommateurs. L'organisateur principal, un martiniquais, également impliqué dans une affaire de coups de feu dans le quartier Balzac à Saint-Brieuc, a été arrêté deux jours plus tard. Il nie tout en bloc. Outre les ballons de baudruches, les policiers ont aussi saisi 1 kg 5 de cannabis, 72000 euros d'argent liquide, 30 grammes de cocaïne. Sur les 19 personnes arrêtées, huit seront déférées devant la justice ce vendredi.