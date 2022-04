Trafic de drogue à Annecy : six nouvelles arrestations dans le quartier des Teppes

De nouvelles interpellations dans le milieu des stupéfiants à Annecy. Un peu plus de trois semaines après l'important coup de filet dans le quartier des Teppes (neuf personnes interpellées dans un immeuble de la rue Léandre Vaillat, 166.000 euros saisis), une nouvelle vague d'arrestations a eu lieu le 20 avril dernier non loin du premier point de deal, a-t-on appris ce mardi de source judiciaire.

Des vendeurs et des guetteurs

En mars dernier, les policiers arrêtent d'abord ceux qui sont à la tête du réseau, neuf personnes âgées de 16 à 24 ans, qui se livrent à un trafic impressionnant : plus de 10.000 euros de chiffre d'affaires généré par jour. Trois semaines après cette opération, les policiers constatent qu'un autre point de deal est réactivé non loin du premier.

Cette fois, les trafiquants prennent possession d'un appartement dans un immeuble du quartier où vit un adulte handicapé sous tutelle. Ils y stockent la drogue, et l'appartement sert aussi de point de vente. Nouveau coup de filet, mercredi dernier, le 20 avril au petit matin, six personnes sont interpellées à leur domicile. Il s'agit de guetteurs et de vendeurs qui appartenaient tous au premier réseau démantelé.

Un vélo électrique à 6.000 euros

De la drogue est à nouveau saisie par les enquêteurs : 100 grammes de cocaïne, 300 grammes de cannabis (de l'herbe et de la résine), ainsi qu'un vélo électrique d'une valeur de 6.000 euros et 2.600 euros en liquide. Trois des mis en cause ont été placés en détention provisoire et deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre dans le quartier des Teppes. La sixième personne, la "nourrice" chez qui était stockée la drogue, a été laissée libre.

Le parquet d'Annecy fait savoir que des effectifs de police sont toujours maintenus sur le quartier pour une surveillance renforcée. L'enquête se poursuit dans le cadre de l'information judiciaire ouverte depuis le 18 novembre 2021, notamment pour "des faits de trafics de stupéfiants et d’association de malfaiteurs".