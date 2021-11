Trafic de drogue à Dijon : "La situation s'aggrave dans les quartiers", selon le procureur

Les faits d'agressions, de violences avec armes, d'extorsions, se multiplient depuis quelques mois dans les quartiers dijonnais, où le sentiment d'insécurité augmente à mesure que le trafic de drogue prend de l'ampleur.

"Un développement exponentiel"

Malgré une expérience déjà solide au sein de l'institution judiciaire, Olivier Caracotch s'avoue surpris par le niveau du trafic dans certains quartiers en Côte-d'or : "cela m'a frappé à mon arrivée, ce trafic, les infractions qui sont induites par ce trafic de stupéfiants, et la nécessité de contrôler les territoires, de contrôler les points de deal et la plupart des faits de violences avec arme qui sont commis au Grésilles, qui sont commis à la fontaine d'Ouche, qui sont commis à Chenôve, sont en lien avec cette logique de contrôle de territoire et de contrôle de l'économie souterraine."

Interrogé sur l'action des forces de l'ordre et de la justice, susceptible d'attiser ces violences, Olivier Caracotch répond : "même si ça venait un peu attiser les tensions, il n'est absolument pas dans mon intention de cesser la répression de ces infractions, bien au contraire. D'abord parce qu'elles pourrissent la vie des gens qui vivent dans les quartiers, parce qu'elles peuvent les mettre en danger, et puis, parce qu'elles génèrent toute une série d'infractions connexes, d'économie souterraine."

Le poly-trafic de drogue, spécificité dijonnaise ?

Autre découverte locale d'après le nouveau procureur : un trafic de stupéfiants hybride, pas seulement cantonné à une seule substance : "le trafic de drogue se développe de manière exponentielle ces dernières années. Une des spécificités dijonnaises, me semble-t-il, c'est le trafic. "C'est quelque chose que je découvre en arrivant ici, que je n'ai pas vu dans mes précédents posts. Quand vous interpellez un trafiquant de stupéfiants, en général, il a les trois produits : cannabis, cocaïne, héroïne. Ce ne sont pas des mono-trafiquants, mais des poly-trafiquants. Et donc, le trafic se développe partout, ce qui veut dire qu'il faut développer encore plus la répression de ce trafic et la saisie des avoirs. Je pense que la situation dans les quartiers dijonnais s'aggrave et toute l'action des services de police, de l'autorité judiciaire, c'est de faire en sorte que cette aggravation cesse et que on reprenne le contrôle de de ces situations. Et ça, c'est possible."