Trafic de drogue à Dijon : les réseaux se sont professionnalisés

Alors que les forces de l'ordre ont saisi 18 millions d'euros de marchandise depuis le début de l'année 2022 en Côte-d'Or, Olivier Caracotch, le procureur de la république de Dijon fait le point sur les moyens alloués et les réponses apportées au trafic de drogue.

Après les révélations du JDD sur le trafic de drogue en pleine expansion dans la métropole dijonnaise, le procureur de la république de Dijon Olivier Caracotch détaille les actions de la justice pour faire face au narco-banditisme.

La "marseillisation" du trafic à Dijon, c'est une image bien sûr, mais est-ce que ça traduit quand même une réalité qui a changé ?

Il ne faut pas caricaturer ce qui se passe à Dijon, mais il faut aussi être réaliste sur une situation qui est une situation où, y compris des villes moyennes et habituellement réputées comme étant plutôt paisibles comme Dijon, sont marquées par le trafic de stupéfiants, sont marquées par un développement du narco-banditisme, c'est à dire une professionnalisation de ce trafic. Les réseaux s'organisent, ils se professionnalisent. Les tâches sur un point de deal sont bien réparties entre ceux qui guettent, ceux qui vendent, ceux qui sont chargés d'exfiltrer l'argent, d'approvisionner en stupéfiants. Et puis ça s'organise aussi pour essayer de déjouer les interventions des services de police, qui sont pourtant extrêmement présents.

Avec près de 800 opérations au premier semestre, 18 millions d'euros de marchandises saisies toujours au premier semestre, les chiffres sont en hausse. Qu'est ce qui explique que Dijon, ville moyenne soit devenue cette plateforme de la drogue dans l'Est de la France ?

Dijon n'est pas une plaque tournante. Mais c'est un lieu où on vend des stupéfiants, notamment dans les points de deal qui sont identifiés dans la ville. Certains sont extrêmement enkystés dans certains halls d'immeubles et c'est très difficile d'y mettre fin. Mais la police et la justice y travaillent. Et puis Dijon c'est aussi un lieu de passage. Donc il y a traditionnellement d'importantes saisies sur les autoroutes ou sur sur les voies de communication qui augmentent les quantités qui peuvent être saisies mais ces produits n'étaient pas tous destinés à être revendus à Dijon.

Est-ce que la justice parvient vraiment à remonter à la source de ces réseaux de trafiquants ?

On arrive à remonter. Pas toujours malheureusement. Mais quand on y arrive, on fait le constat d'organisations très structurées, avec des forces à l'étranger, des réseaux de blanchiment plutôt français, une importation de produits qui vient de l'étranger et souvent une exportation des bénéfices, soit par des liquidités, soit par des avoirs criminels. Et on se concentre beaucoup sur la saisie et la confiscation des avoirs criminels parce qu'on sait bien que certes il y a la sanction prison, il y a la sanction amende, mais l'une des sanctions les plus mal perçues par les trafiquants de stupéfiants, c'est de saisir ce qu'ils ont pu accumuler grâce à leur trafic : véhicules, biens immobiliers, etc.

Et puis il y a aussi l'interdiction de paraître soit sur un point précis qui correspond au point de deal, soit même sur l'agglomération. Ça donne des outils à la police et à la justice pour éviter la récidive. Parce que force est de constater que beaucoup, après une peine de prison, peuvent récidiver. Quand ils sont interdits de Côte d'Or ou de la métropole dijonnaise, le simple fait qu'ils soient présents permet aux policiers de les interpeller.

Est-ce qu'il y a suffisamment de moyens pour lutter contre ces trafics ?

Je crois qu'il ne faut pas se réfugier derrière un manque de moyens. Quand on définit une priorité, on y met les moyens. La police de Dijon, comme la gendarmerie d'ailleurs, ont défini la lutte contre les stupéfiants comme une priorité. Il y a des moyens, il y a des contrôles tous les jours sur les points de deal. Et la justice a défini par ma voix une priorité de politique pénale dans la lutte contre les stupéfiants. Donc nous, nous concentrons nos efforts sur la présentation des auteurs, des guetteurs également, ce qui est assez nouveau.

Est-ce que la justice doit être plus ferme envers les trafiquants ?

On demande toujours plus de fermeté. Mais je crois surtout qu'il faut donner des réponses plus individualisées. Il y a des personnes qui doivent passer cinq ou six ans en prison parce que ce sont de gros trafiquants. Il y en a d'autres qui sont utilisées par les réseaux pour vendre et qui sont complètement interchangeables. Vous pouvez les mettre quatre ans en prison, ça ne changera rien. Le lendemain, ils sont remplacés par un autre. Donc c'est plus utile, me semble t il par exemple, de les interdire de territoire pour qu'ils ne soient pas utilisés et qu'ils n'occupent pas forcément une place de prison.