Trafic de drogue à Gien : sept nouveaux suspects en détention provisoire

Sept nouvelles interpellations et de nouvelles saisies de drogues et de matériel. C'est le résultat d'une nouvelle opération menée par les gendarmes de la brigade de Gien dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. Sept hommes de 21 à 41 ans ont été interpellés le 6 décembre, puis placés en détention provisoire ce vendredi. Certains sont déjà connus des autorités, pour des infractions en liens avec les stupéfiants.

4,5 kg de cannabis saisis

Les perquisitions menées par les gendarmes ont aussi permis la saisie de 4,5 kilos de cannabis, 10.000 euros en espèces, quatre téléviseurs, trois véhicules, un scooter et du matériel lié à la vente des stupéfiants.

C'est la seconde opération des gendarmes de Gien dans le cadre de cette enquête sur un important trafic de drogues qui prospérait depuis 2020 dans le secteur de Gien. Celle de fin octobre avait permis de démanteler ce trafic, avec l'interpellation de six personnes et leur placement en détention provisoire ainsi que la saisie de plus de vingt-et-un kilos de cannabis ont été saisis, 300 grammes de cocaïne, ainsi que du matériel lié au commerce illicite de stupéfiants, 1.500 euros en liquide et des armes.