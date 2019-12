Trafic de drogue à Grenoble : 4 personnes en correctionnelle suite à l'affaire des sachets "Mistral 38"

Grenoble, France

La découverte avait quand même estomaqué les spécialistes du trafic de drogue à l'époque. Des sachets spécialement dimensionnés pour recevoir des petites quantités de drogues, avec des inscriptions "Mistral 38" et une feuille de cannabis dessus avaient été interceptés à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

Plusieurs mois d'enquête

Depuis cette découverte, une enquête était ouverte et confiée à l'antenne de police judiciaire de Grenoble, ainsi que le groupe interministériel de recherches. Ces enquêtes ont permis de mettre la main, indique le parquet : "dans le quartier Mistral, sur des produits stupéfiants accompagnés de ces sachets en mars 2019, juin 2019 et septembre 2019 pour une quantité globale de 13 kg de résine de cannabis et 3,707 kg d'herbe de cannabis."

Et récemment, une plus grande opération visant cette fois-ci directement des suspects a eu lieu. "Le 3 décembre 2019, une opération d'interpellations et de perquisitions était menée sur les objectifs identifiés notamment dans le quartier Mistral. Au total, douze personnes étaient interpellés. Il était notamment découvert, au domicile parental d'une fratrie connue pour se livrer au trafic de stupéfiants une somme de 33.890 euros en espèces. Cette découverte faisait l'objet d'une nouvelle enquête incidente ouverte pour blanchiment et non justification de ressources."

Parmi les interpellés, quatre personnes sont convoquées devant le tribunal correctionnel.