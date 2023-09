Trafic de drogue à Grenoble : accalmie provisoire dans le quartier Saint-Bruno, après les opérations de police

Où en est la lutte contre le trafic à Grenoble ? La capitale des Alpes est toujours tristement connue pour le trafic de drogue qui y sévit. Une situation due en partie à la proximité des frontières, et qui entraine régulièrement des règlements de comptes sanglants.

ⓘ Publicité

Une action spéciale suivie d'effets dans l'immédiat

Fin août, une opération de police a été menée au sein du quartier Saint-Bruno après plusieurs jours de tensions. Deux semaines après, Camille joue à la balançoire avec sa femme et leur enfant à côté de la Dragonne, place Saint-Bruno, où il lui est déjà arrivé une mésaventure : "J'étais ma fille, une fois, ici, en train de téléphoner à ma grand-mère et un gars est arrivé : "Passe-moi ton téléphone ! Passe-moi ton téléphone !" et je lui dis "Non, je suis en train de téléphoner. - Si tu parles t'es mort !". Et cinq minutes après il revient : "Désolé, je croyais que tu parlais aux flics. - Ben non, je parlais à ma grand mère, je t'ai dit"."

Mais la place lui semble un peu plus calme en ce moment. Pour Christophe, qui la traverse tous les jours, ça vient clairement de l'opération de police fin août : "J'ai bien constaté que le déploiement avait un impact, ne serait-ce que l'ambiance qui se dégageait de la place. Je voyais, moi, plus de familles, plus de gamins, beaucoup moins de sifflets et une espèce d'ambiance apaisée".

Une accalmie de courte durée ?

Mais ce calme n'est que provisoire, estime Annie, fataliste. "Une fois que la police n'est plus sur place, je pense que le trafic reprend normalement", déclare cette ancienne habitante du quartier. "Je pense que le problème, il faut qu'il soit traité beaucoup plus haut en amont. La police, c'est bien ce qu'ils font, mais malheureusement ce n'est pas suffisant, loin de là".

Ces opérations ont néanmoins le mérite d'exister estime Yannick Biancheri, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance : "Si on n'est pas dans ces quartiers pour faire des opérations, on dit que la police est absente. Quand on fait ces opérations, on dit que c'est un pansement sur une jambe de bois. Après, il faut qu'il y ait de la continuité. Mes collègues font un gros boulot pour mettre des procédures dignes de ce nom aux mains de la justice. Et on reproche peut-être un peu un manque d'attention de la justice, un manque de sévérité et que les peines, quand on interpelle des personnes en train de vendre ou d'acheter, ne sont peut-être pas assez dissuasives pour endiguer tout cela".

Le trafic d'armes s'ajoute à celui des stupéfiants

Pour lui, le trafic de drogues est désormais implanté et se mêle au trafic d'armes : "Avant on les exhibait. Maintenant, on n'hésite plus à tuer pour prendre la place, parce que c'est générationnel. C'est que la jeunesse d'aujourd'hui de ces quartiers n'a peur de rien, encore moins de la police nationale et encore moins de la bande rivale et de tuer des gens pour des secteurs". Une présence des armes renforcée par la guerre en Ukraine, qui selon ce policier fait affluer des armes sur le continent européen.

Combien de temps avant que les dealers ne réinvestissent complètement le secteur Saint-Bruno ? Robert, le compagnon d'Annie, ne reconnait plus le quartier de leur enfance : "C'était un quartier paisible où il faisait bon vivre. Et puis on regrette que ce soit devenu un quartier d'insécurité, donc on n'ose même plus trop le traverser**". Certains ont d'ailleurs fui le quartier, comme cette mère de famille qui essaie maintenant d'oublier l'homme poignardé en bas de chez elle et les traces de sang sur la porte.