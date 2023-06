Trafic de drogue à Hérouville Saint-Clair : la demande de constitution de partie civile du maire rejetée

Le vendredi 14 avril 2023, Rodolphe Thomas, le maire d'Hérouville Saint-Clair, avait demandé à être partie civile au nom de ses habitants, dans le cadre d'un procès pour trafic de drogue dans sa commune. La demande a été rejetée ce mardi 6 juin par le tribunal judiciaire de Caen. Le maire Rodolphe Thomas est déçu, mais pas "étonné de cette décision, il est tout de même important d'être entendu par le tribunal, il fallait qu'une voix politique s'élève, au nom des Hérouvillais et des Hérouvillaises, mais aussi pour avertir les autres maires" indique l'élu.

Quatre individus condamnés

Dans ce procès, quatre jeunes hommes ont comparu devant le tribunal judiciaire de Caen, ce mardi, pour des trafics de stupéfiants dans les communes d’Hérouville-Saint-Clair, Colombelles, Isigny-sur-Mer et Saint-Pierre-en-Auge. Les quatre individus sont reconnus coupables et condamnés à des peines de 24 mois de prison, dont douze avec sursis, ou 30 mois dont dix-huit avec sursis. Les quatre trafiquants résidaient dans l'agglomération caennaise. Ils sont âgés de 19 à 26 ans.

"Ce climat anxiogène doit cesser"

Rodolphe Thomas, est revenu en profondeur sur cette décision du tribunal judiciaire de Caen : "Il fallait dénoncer une situation qui est dramatique vis-à-vis des habitants, provoquée par des trafics de drogue dans une petite partie d'un quartier d'Hérouville. J'ai pu exposer tout ce que j'avais sur le cœur, justement parce qu'il était important. Il fallait réveiller les consciences des élus locaux. On le voit, on a tendance à être agressé pour un oui, pour un non. L'élu a une part de responsabilité et une part de bienveillance à l'égard de ses concitoyens. Ayons cette exemplarité, c'est un message fort que l'on donne vis-à-vis des habitants, que ce soit d'Hérouville ou partout en France, par rapport aux habitants qui subissent tous ces faits régulièrement et qui ont besoin d'être respectés dans leur intégrité". Le maire indique à France Bleu Normandie vouloir continuer ce combat, contre le trafic de drogue, aux côtés de ces habitants et de la justice.