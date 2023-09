Trafic de drogue à Marseille : le recours contre l'État d'une association est rejeté

Le collectif de familles de victimes "Conscience" enjoignait au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre en urgence une vingtaine de mesures (police de proximité, retour des services publics, correspondants de nuit, etc...) après la multiplication des assassinats sur fonds de trafic de drogue dans la cité phocéenne. Le recours "référé-liberté" était examiné depuis mardi, d'abord pour juger de sa recevabilité. La demande vient d'être rejetée.

ⓘ Publicité

Le juge des référés estime "que les injonctions demandées ne pourraient pas être mises en œuvre à très bref délai. Elles ne sont ainsi pas au nombre des mesures d’urgence que ce juge peut exiger, la procédure du référé-liberté n’ayant pas un tel objet."

Déception mais le fond n'est pas remis en cause

Mathieu Croizet avocat de "Conscience" se dit "évidemment déçu" mais le fond de l'urgence et du trouble à l'ordre public n'est pas remis en question selon lui*. "On a été trop gentil en mâchant le travail à l'État. Mais si on n'avait pas détaillé les mesures d'urgence, on nous l'aurait reproché !"* Il est trop tôt pour dire si l'association abandonne ce biais juridique. L'avocat ne l'écarte pas totalement tout en indiquant que s'il y avait une autre démarche, elle resterait plus générale. "Au préfet de prendre les mesures d'urgence !"

loading

Amine Kessaci a déjà annoncé qu'il recommencerait la procédure dans les prochains jours.