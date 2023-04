Trafic de drogue à Nice : la réponse de l'État après la vidéo publiée par Éric Ciotti

"L'État n'a pas abandonné le territoire, l'État est présent, [les Moulins] ce n'est pas une zone de non droit. On ne lâche rien !" C'est par ces mots que le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, a voulu rappeler ce lundi 3 avril, lors d'une conférence de presse, les opérations régulières de lutte contre le trafic de stupéfiants dans le quartier des Moulins.

La préfecture des Alpes-Maritimes a annoncé dans la matinée l'interpellation de neuf personnes et la découverte de quatre armes dans le quartier depuis la semaine dernière. "Cinq kilos de résine, 10 kilos de cannabis et 2,2 kilos de cocaïne" ont aussi été saisis, précise la préfecture.

Trois interpellations liées à la vidéo

Cette mise au point intervient au lendemain de la publication d'une vidéo sur Twitter du député des Alpes-Maritimes et président du parti Les Républicains, Éric Ciotti. Dans la vidéo, on peut voir deux hommes encagoulés, équipés d'armes lourdes, se déplacer en journée dans le quartier des Moulins, à Nice.

"Cette vidéo n'est pas nouvelle, elle date du 24 mars, a expliqué Bernard Gonzalez. La réponse a été immédiate : deux individus ont été interpellés le jour J, non-porteurs d'arme, placés en garde à vue et poursuivis. Un troisième homme a été interpellé alors qu'il prenait la fuite face aux policiers." Les trois hommes ont été mis en cause pour tentative de meurtre en bande organisée et placés sous contrôle judiciaire.

Le 24 mars, dans le secteur de la place des Amaryllis, des coups de feus avaient été entendus. La préfecture évoque l'hypothèse de la reprise d'un point de deal important. Huit douilles de 9 mm ont été retrouvées sur place. Une enquête est en cours pour déterminer quelles sont les armes sur la vidéo. Le soir-même, un box avait été perquisitionné, un pistolet d'alarme découvert et plusieurs kilos de drogues.

"Une guerre des territoires entre bandes rivales"

Lors de la conférence, le préfet a annoncé une augmentation du nombre de saisies de drogues et d'interpellations. "Oui, il y a une guerre des territoires entre bandes rivales sur fond de trafic de stupéfiants, a dénoncé Bernard Gonzalez. Il y a une détermination a lutter contre ce fléau. L'action de la police est permanente." Le préfet a évoqué une "forte concentrations" des points de deals. "Il faut éviter une dérive marseillaise dans les quartiers niçois (...) Nos CRS sont dans la rue, nous allons poursuivre ces opérations".

Depuis le 1er janvier, 187 trafiquants ont été mis en cause et 127 opérations de police ont eu lieu, précise la préfecture.