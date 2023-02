Trafic de drogue à Périgueux : cinq personnes doivent être jugées

Les policiers d'un groupe d'investigation de Périgueux enquêtent, surveillent et écoutent depuis six mois pour saisir ce lundi 30 janvier au petit matin de l'héroïne et de grosses sommes d'argent liquide. Sept personnes sont aussi interpellées. Elles sont suspectées de trafic de drogues dures. Après 96 heures de garde à vue, cinq d'entre elles sont mises en examen et doivent être jugées ce vendredi 3 février lors de comparutions immédiates au tribunal de Périgueux.

Les enquêteurs considèrent l'un d'entre eux comme le "fournisseur". Ce Marocain, sans titre de séjour actuellement, est installé depuis longtemps à Périgueux et a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants. A ses côtés, les policiers suspectent une femme.

Pipes à crack

La cocaïne et l'héroïne sont fournies à deux vendeurs, un frère et une sœur. La marchandise est directement vendue aux clients dans l'appartement d'un troisième homme. Les cinq suspects ont entre 26 et 40 ans. Les deux femmes ne sont connues pas de la justice, à l'inverse des trois hommes du réseau. Tous vivent à Périgueux.

Dans les appartements, des deux vendeurs et où avait lieu le trafic, 500 g d'héroïne, des liasses de billets pour plus de 13 000 euros et des traces de cocaïne, des pipes, de l'amoniac - pour fumer du crack - sont trouvés. Les cinq prévenus prennent eux aussi de la drogue. Selon le parquet de Périgueux, une partie des revenus générés par le trafic de stupéfiants leur permettrait de financer leur propre consommation.