Trafic de drogue à Pont-sur-Yonne : trois ans de prison ferme pour la tête du réseau

Le tribunal de Sens a rendu son délibéré dans l'affaire de trafic de stupéfiants à Pont sur Yonne entre 2014 et 2016. Les principaux mis en cause écopent de prison ferme. Un seul des quinze prévenus a été relaxé.

Le tribunal de Sens a rendu hier son délibéré dans l'affaire de trafic de stupéfiants à Pont sur Yonne entre 2014 et 2016. L'affaire a été jugé le 18 septembre dernier. Quinze personnes étaient poursuivies.

Celle considérée comme la tête de réseau, un homme âgé de 32 ans, est condamné à trois ans de prison ferme avec mandat de dépot. Il a été incarcéré à l'issue de l'audience. Celui qui louait le garage où ont été retrouvés les vingt et un kilos de cannabis et les armes dont une kalachnikov écope de deux ans et demi de prison ferme. Pour les autres, les peines sont comprises entre un an et demi de prison ferme à des peines de sursis. Seul l'un des prévenus a été relaxé. Des peines globalement peu élevées, selon le tribunal de Sens, en raison de l'ancienneté des faits.