Trafic de drogue à Port-de-Bouc, "l'État n'y est plus" dénonce le maire

Laurent Belsola, le maire PC de Port-de-Bouc en a marre. Sa commune est, selon lui, la deuxième ville la plus touchée des Bouches-du-Rhône concernant les saisies de stupéfiants. Il a plusieurs fois tenté d'interpeller le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour lui demander des renforts face au trafic de drogue. Et depuis, toujours pas de réponse. "J'attends puisque que c'est la quatrième ou cinquième fois que je l'interpelle et lui demande de venir", explique ce mercredi matin le maire sur France Bleu Provence.

Des renforts à Marseille et Arles, pas à Port-de-Bouc

Le ministre de l’Intérieur a récemment annoncé le renfort de 240 agents des forces de l'ordre pour la zone qui unit Marseille et Arles. "C'est normal que les grosses villes soient concernées, c'est là où les plus gros trafics à échelle industrielle y sont, réagit Laurent Belsola. Mais il ne faut pas qu'il nous oublie parce que si chez nous, dans une ville 17.000 habitants, il n'y arrive pas, il n'y arrivera pas à Arles et Marseille".

"Dans des petits quartiers comme les Amarantes où il y a eu des coups de feu, si là l'état n'arrive pas à faire reculer le trafic de drogue, la guerre est perdue pour eux." — Laurent Belsola

Il demande depuis deux ans d'être classé en quartier de reconquête républicaine, ce qui impliquerait des renforts policiers, et la réouverture du commissariat de police à Port-de-Bouc. "On a besoin de présence parce que quand la police est là, les acheteurs vont ailleurs et ça dégonfle les points de vente".

Laurent Belsola souligne l'exaspération des habitants qui attendent, eux aussi des réponses : "Il faut que l'Etat soit présent sinon on ne va pas y arriver, l'Etat n'y est plus".