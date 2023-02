Trafic de drogue à Toulouse : six personnes incarcérées, impliquées dans un enlèvement

A Toulouse, le procureur de la République Samuel Vuelta-Simon, ancien numéro 2 de l'Office central pour la répression du trafic de stupéfiants constate une montée en puissance des violences liées au trafic de stupéfiants. Six personnes soupçonnées d'être impliquées dans un enlèvement ont été incarcérées ce 9 février 2023.

Séquestration en mai 2022

Dans un communiqué le Parquet remonte le fil de l'enquête qui a conduit à l'interpellation ce 6 février de six hommes impliqués dans une affaire de séquestration et de violence : l’origine de l’affaire remonte à mai 2022, après la découverte par les gendarmes du Boulou (66), d’un homme blessé qui indique avoir été enlevé après un guet-apens perpétré sur la commune Gagnac-sur-Garonne (31), alors qu’il a rendez-vous avec un ami. Plusieurs individus s’emparent alors de lui et l’emmènent de force. Il est conduit dans un appartement où il est alors être frappé et blessé sérieusement avec des armes blanches sur les cuisses. L’ensemble des blessures occasionnées provoque une ITT (Incapacité Temporaire Totale) de 30 jours. Le motif donné par les ravisseurs est directement lié à la concurrence qu’il leur faisait en vendant de la drogue dans le quartier toulousain des Izards.

Le procureur de la République explique ensuite les ravisseurs l’embarquent à bord d’un véhicule pour l’emmener en Espagne à des fins inconnues. Pensant qu’ils projettent d’attenter à sa vie et alors que le convoi marque un stop aux péage du Boulou, le trafiquant enlevé réussit à prendre la fuite en sautant de la voiture en marche.

Enquête menée par la police judiciaire de Toulouse

L'enquête menée par la division criminelle de la police judiciaire de Toulouse permettait de retracer le trajet de la victime et des ravisseurs et d’identifier plusieurs des occupants des véhicules qui avaient participé à l’enlèvement de la victime.

Les six hommes impliqués sont connus de la justice et déjà mis en examen ou même jugés, notamment pour des faits de trafic de stupéfiants ou d’armes.

A nouveau mis en examen pour "arrestation, enlèvement ou détention arbitraire, actes de torture ou barbarie et tentative de meurtre en bande organisée" quatre d’entre eux ont été placés en détention provisoire et les deux derniers incarcérés provisoirement dans l’attente d’une nouvelle comparution dans un bref délai.