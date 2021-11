Trafic de drogue au Havre : 11 personnes dont 5 dockers devant la justice cette semaine

Onze personnes dont cinq dockers sont jugées cette semaine au tribunal correctionnel de Lille dans une vaste affaire de trafic de drogue qui remonte à 2017 sur le port du Havre. Les enquêteurs ont travaillé un an sur le dossier et saisis 1,3 tonne de cocaïne et plus de 400 Kg de cannabis.

C'est un gros procès de trafic de drogue qui débute à Lille ce lundi, la juridiction spécialisée en la matière. Toute la semaine, le tribunal correctionnel de Lille va juger onze personnes impliquées dans un vaste trafic de cocaïne et de cannabis qui s'est déroulé sur le port du Havre en 2017. Les enquêteurs avaient saisis 1,3 tonne de cocaïne et plus de 400 Kg de cannabis.

Plus d'un an d'enquête

Pour les enquêteurs Havrais, c'est une très belle affaire qui arrive enfin devant la justice. En 2017, ils s'intéressent à une équipe bien structurée d'une vingtaine de personnes qui réceptionne la drogue des containers et la fait sortir du port du Havre. Comme d'habitude, la cocaïne vient d'Amérique du Sud et les individus sont déjà connus des policiers. En tout quatre saisies sont faites entre juillet et août 2017 : 278 Kg le 9 juillet, 119 Kg le 26 juillet, 459 kg et 461 Kg les 30 et 31 juillet puis 444 Kg de cannabis le 9 août. En tout, d'1 tonne 3 de cocaïne et de plus de 400KG de cannabis en provenance de Martinique.

Les interpellations ont lieu presqu'un an plus tard en juin 2018 et aujourd'hui sont renvoyées devant la justice onze personnes dont cinq dockers. Il y a aussi bien sûr des chauffeurs routiers, des opérateurs logistiques et des personnes extérieurs au port.

Pour ce dossier, de gros moyens avaient été déployés avec des enquêteurs du Havre, de Caen, de Rouen. C'est prés d'un an de travail pour les policiers avec écoutes téléphoniques, géolocalisations, analyse de compte bancaire, exploitations de vidéos surveillances, perquisitions etc...

Un lien avec la mort du docker Allan Affagard en 2020

Pendant cette affaire, les enquêteurs tombent également sur d'autres noms et références à des événements en lien toujours avec le trafic de drogue. Là, six personnes vont être prochainement renvoyées cette fois aux Assises du Nord dans l'affaire du docker et délégué CGT, Allan Affagard qui avait étéretrouvé mort à Montivilliers en 2020.