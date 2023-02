Trafic de drogue au Havre : 13 à 25 ans de réclusion criminelle requise à l'encontre des six accusés

Ils sont jugés depuis le 1er février 2023 par la Cour d'assises spéciale du Nord. Six hommes, accusés d'être les responsables et le commanditaire d'un vaste trafic de cocaïne sur le port du Havre. Le parquet a requis ce jeudi 9 février 13 à 25 ans de réclusion criminelle pour ces six accusés. L'avocat général a requis 25 ans pour l'un d'eux, "principal employeur et commanditaire" de cette équipe selon lui. La cour cherche à savoir s'il était le propriétaire de la drogue ou non. 20 ans à l'encontre du doyen de cette équipe, que certains décrivent à ce procès comme étant "le roi du port".

Cinq d'entre eux sont jugés à Douai depuis le début du mois, le sixième n'est pas présent au procès. Le parquet requiert tout de même 18 ans de réclusion à son encontre.

Au moins 1,3 tonne de cannabis saisie

Huit personnes, dont des personnels portuaires, ont déjà été condamnées en correctionnelle et trois relaxées dans ce dossier, ouvert en 2017. Ces six personnes sont accusées d'avoir participé, plus ou moins activement, à faire sortir du port du Havre au moins 1,3 tonne et de cocaïne et 445 kilos de résine de cannabis, retrouvés sur plusieurs bateaux.