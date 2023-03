Trafic de drogue au Mans : "Nous n'abandonnerons pas les habitants" assure le préfet

Pas de grandes annonces, mais un message d'union face au trafic de drogue qui "pourrie la vie des habitants", comme l'a martelé le préfet de la Sarthe. Emmanuel Aubry a fait le déplacement dans le quartier des Sablons du Mans (Sarthe) ce mercredi 29 mars, accompagné par le maire, Stéphane Le Foll et la procureure de la République du Mans, Delphine Dewailly. Une visite pour montrer les muscles après les coups de feu qui rythment le quotidien du quartier, sur fond de guerre des territoires entre bandes rivales.

"Nous ne baisserons pas les bras face au trafic"

Après avoir visité le commissariat, puis serré quelques mains sur la place des Sablons, le préfet s'est ensuite rendu là où le trafic de drogue se concentre : en bas de l'immeuble "Papillon", nom donné en référence à l'insecte représenté par une grande fresque sur l'une des façades du bâtiment. "L'activité policière est en progression, avec 15% de mis en cause supplémentaires et 20% de gardes à vue en plus d'une année à l'autre", pointe le préfet de la Sarthe.

Il n'y aura pour l'instant pas d'effectif de policiers en plus, mais Emmanuel Aubry assure que le travail réalisé par les agents déjà mobilisés sur le terrain se voit : "Les sommes saisies et les quantités de produits sont en progression, et les coups de feu récemment entendus et les armes qui ont été récemment saisies montrent que notre activité déstabilise les trafics."

Yohann Girault du syndicat policier SGP FO n'a pas la même lecture de la situation. "C'est pour dire qu'on est là et pour rassurer la population", estime le policier, qui voit ce déplacement dans le quartier des Sablons comme un simple affichage des autorités. "En journée, nous sommes plus présent. Mais la nuit, il nous manque des effectifs", regrette le syndicaliste, qui souhaiterait que le nombre d'agents atteigne les 400, contre près de 350 actuellement pour Le Mans, Allonnes et Coulaines.

Aménagements anti-squat, portes blindées et vitres sécurisées

L'annonce la plus concrète vient de Le Mans Métropole Habitat, qui a investit un million d'euros pour renforcer la sécurité des deux immeubles, "Papillon" et "Ecureuil" dans le but de lutter contre l'installation des dealers dans les halls d'entrée et les cages d'escalier. "Du matériel anti-squat, en acier renforcé, va être installé pour accéder aux terrasses", décrit Christine Poupineau, présidente Le Mans Métropole Habitat, avant de poursuivre, il défoncent les portes des logements vacants, donc on va mettre des portes blindées avec des vitrines sécurit, qui résistent aux balles."

Ces travaux ont déjà commencé dans les logements vacants, ceux susceptibles de devenir des caches pour les dealers. Bloquer l'accès aux toits des immeubles permet de protéger les caméras de surveillance qui y sont installés. Ce verrouillage vise aussi à bloquer le passage aux guetteurs, qui se placent en hauteur pour avertir les autres de l'arrivée des policiers.

Le Mans Métropole Habitat indique que parmi ses quelques 343 logements (221 rue Jura et 122 rue Vosges), 33 ne sont pas occupés, "et je ne vous cache pas que nous avons des demandes de mutation, des habitants qui veulent quitter le quartier par peur", grimace Christine Poupineau. En parallèle, la procureure de la république a annoncé la création d'un GLTD, un groupement local de traitement de la délinquance, qui va permettre pendant quatre mois de mieux coordonner les services de la police et de la justice sur le quartier des Sablons.