Trafic de drogue : cinq hommes mis en examen pour avoir transporté 533 kg de cannabis sur l'A7

L'interpellation des cinq suspects qui circulaient dans trois véhicules différents a eu lieu dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 novembre. Dans la voiture "porteuse" de la marchandise : 512 kg de résine et 21 kg d'herbe, ainsi qu'une grosse somme en liquide.

La résine de cannabis, par exemple, se trouve souvent dans les roues de secours qui sont crevées et ouvertes pour le stockage.

Chanas, France

A l'origine de cette grosse prise de drogue, il y a une première affaire en septembre. Un premier suspect avait été interpellé à Grenoble, déjà en possession d'une très gros stock de plusieurs types de drogues.

En suivant cette piste, les enquêteurs ont identifié un réseau actif sur les secteurs de Lyon et Grenoble. Une surveillance est mise en place, et cette surveillance a donc abouti à l'arrestation spectaculaire de la nuit de dimanche à lundi.

Un cortège de trois véhicules

Trois véhicules en tout : une Jeep Cherokee, grosse cylindrée, au péage de Chanas, sur l'A7, avec deux hommes à bord originaires d'Orléans à bord. Une plus petite voiture, située juste devant la jeep, est interceptée à Vienne. Avec deux hommes à bord aussi. Et enfin une troisième voiture, ouvreuse du cortège, interceptée à Villeurbanne, plus tard dans la nuit.

A bord de la jeep : 513 kg de résine, 21 kg d'herbe et 16840€ en espèces. Les cinq mis en examen ont entre 20 et 37 ans, quatre sont déjà connus de la justice pour des infractions liées aux stupéfiants. Ils sont mis en examen pour trafic de drogue et association de malfaiteurs. Ils encourent 10 ans de prison... voire 20 pour ceux en état de récidive.