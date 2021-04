Trafic de drogue dans le florentinois : de nouvelles arrestations

Les forces de l'ordre ont procédé à de nouvelles arrestations, dans le cadre du coup de filet antidrogue mené à Saint Florentin et sa région au mois de février dernier.

11 suspects interpellés

Cinq personnes ont été interpellées : "il s'agit de cinq hommes âgés de 23 à 32 ans", détaillent le procureur de la République d'Auxerre, Hugues de Phily. Ces cinq suspects s'ajoutent aux six personnes déjà arrêtées il y a près de deux mois, dans cette enquête autour d'un trafic de drogue de grande ampleur. Plus de 40 kilos d'héroïne et de cocaïne avaient été saisis dans différents domiciles du secteur de Saint-Florentin. Près de 2000 cachets d'ecstasy et plus de 4000 euros en numéraire avaient également été récupérés par les forces de l'ordre.

La plupart des suspects en prison

Sur les 11 personnes mises en cause, 10 ont été placées en détention provisoire. Et une personne a été laissée libre sous contrôle judiciaire.