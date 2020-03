Trafic de drogue dans un quartier de Montargis : six personnes en détention provisoire

Tout commence en avril 2019, lors de la saisie de 7,3 kilos d'héroïne, à Montargis (Loiret), indique le commissaire Eric Corderot, patron de la direction interrégionale de la police judiciaire d'Orléans.

Un point de deal quartier de la Vénerie, à Montargis

A l'époque, deux personnes sont interpellées, et une longue enquête de police débute, qui permet de mettre à jour un "point de deal" dans le quartier de la Vénerie, à Montargis. Les policiers découvrent un vaste trafic, bien organisé, avec ses dealers, guetteurs, rabatteurs, nourrices et son chef de réseau.

Deux ados parmi les personnes interpellées

Les interpellations ont lieu le 2 mars dernier. La PJ saisit du cannabis et une presse hydraulique, "qui sert à concevoir des pains d'héroïne", indique le commissaire Corderot. Sept personnes âgées entre 16 ans et 45 ans (six hommes et une femme, dont deux mineurs) ont été déférées devant le parquet de Montargis vendredi 6 mars : six ont été placées en détention provisoire.

La police judiciaire indique que la police et les élus de Montargis avaient reçu de nombreuses plaintes d'habitants du quartier de la Vénerie sur ce "point de deal" qui "empoisonnait" la vie des habitants, avec parfois des "agressions, des menaces sur les voisins".