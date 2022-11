Trafic de drogue démantelé : 115 kilogrammes de cocaïne saisis à Arlon en Belgique

Un trafic de drogue serbe a été démantelé entre la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Serbie.

Neuf suspects ont été interpellés ce samedi 26 novembre, un au Luxembourg, deux aux Pays-Bas, un en Serbie et cinq à Arlon, en Belgique, alors qu'ils étaient en train de dissimuler 103 paquets de plus d'un kilogramme de cocaïne chacun dans des dalles de béton. Le but de leur opération était de faciliter l'export de la drogue, dans le cadre d'un réseau criminel d'origine serbe.

115 kilogrammes de cocaïne saisis, pour une valeur totale de 11,5 millions d'euros

Près d'une centaine de membres des différents services de police ont été mobilisés d'après la justice belge. La valeur totale de la drogue saisie est estimée à 11.5 millions d'euros.