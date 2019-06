Trafic de drogue démantelé à Longwy : 3,7 kg d’héroïne saisis

A l’issue d’une enquête de la police judiciaire de Metz, d’importantes quantités d’héroïne ont été saisies en début de semaine chez quatre dealers présumés, à Longwy et ses environs. La drogue était destinée à une clientèle à la fois française, belge et luxembourgeoise.

Longwy, France

C’est une enquête en deux temps qui a permis de démanteler un important trafic de drogue à Longwy et ses environs. Un trafic à destination d’une clientèle locale, à la fois française, belge et luxembourgeoise, compte tenu de la proximité de la Belgique et du Luxembourg.

Premières arrestations en janvier

Fin janvier, des policiers du commissariat de Longwy interpellent 3 dealers présumés dans le secteur de Longwy et Mont-Saint-Martin. Ils saisissent 1 kg d’héroïne. Les 3 hommes ont été placés en détention provisoire à l’issue de leur garde à vue.

3 hommes et une femme interpellés lundi

La police judiciaire de Metz poursuit les investigations et réalise que le trafic de drogue continue, avec de nouveaux dealers. Quatre personnes, 3 hommes âgés de 20 à 36 ans - dont deux Algériens et un Français - et une femme de 25 ans de nationalité française sont identifiés.

Au minimum 75.000 euros à la revente

Ces quatre trafiquants présumés ont été interpellés ce lundi. Et à l’issue de perquisitions « très positives» selon le directeur de la police judiciaire de Metz, d'importantes quantités d’héroïne sont trouvées à leurs domiciles, à Longwy, Mont-Saint-Martin et Réhon. Les policiers découvrent 3,7 kg d’héroïne, d’une valeur, à la revente, d’au minimum 75.000 euros. Ils mettent la main également sur 300 g de cocaïne et 500 g d’herbe de cannabis.

Les 3 hommes ecroués

Selon les enquêteurs, les quatre personnes interpellées ont admis leur participation à ce trafic de drogue. A la fin de leur garde à vue, jeudi, les trois hommes ont été placés en détention provisoire et la femme a été laissée libre sous contrôle judiciaire mercredi.