Trafic de drogue démantelé à Mayenne : trois jeunes dealers interpellés

Trois jeunes d'une vingtaine d'années ont été interpellés à Mayenne pour trafic de drogue, les 13 et 14 juin, annonce ce vendredi la procureure de la République de Laval. La gendarmerie de Mayenne a démantelé un réseau de revente qui sévissait depuis l'été 2022 aux abords du vélodrome de la ville, des produits stupéfiants y étaient même cachés.

ⓘ Publicité

Lors des perquisitions, les enquêteurs ont mis la main sur du cannabis, sur un peu de cocaïne et sur plus de 8.000 euros ainsi que sur des consoles de jeux vidéo. Placés en garde à vue, les trois dealers ont reconnu les faits. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Ils seront jugés le 7 juillet lors d'une audience correctionnelle.