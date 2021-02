Importée des Pays-Bas et transformée dans un laboratoire clandestin, la drogue arrosait toute l'agglomération messine. 7 personnes ont été interpellées et placées en détention.

Trafic démantelé à Metz : 16 kg de drogue, 180.000 euros et 7 armes saisis

Plus de 16 kg de drogue ont été saisis

C'est un trafic important et très bien organisé qui a volé en éclat début février sous l'action de la Police Nationale de Moselle. 7 personnes ont été interpellées mardi dernier (le 9) au matin, mises en examen et écrouées après six mois d'enquête.

La petite entreprise opérait depuis le quartier des Isles à Metz. Les produits étaient importés des Pays-Bas et transformés dans un laboratoire clandestin spécialisé dans la préparation et le conditionnement des produits stupéfiants et où les enquêteurs ont notamment découvert une presse hydraulique.

Saisie impressionnante

La saisie est aussi exceptionnelle : 16 kg de cocaïne, héroïne et cannabis, plusieurs kilos de produits de coupe , 3 armes de poing de catégorie B, 7 véhicules et la coquette somme de 184 000 euros en espèces !

Les policiers de la Sûreté Départementale de la Direction départementale de la Sécurité Publique de la Moselle et du Service de Police Judiciaire de Metz ont pu constater un trafic "organisé de manière très structurée et pyramidale, sur plusieurs niveaux", et sont parvenu à "l’ensemble du réseau, des têtes présumées aux revendeurs chargés des points de deal."

Parmi les individus mis en cause, deux sont considérés comme les principales têtes de ce réseau.