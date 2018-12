Trafic de drogue démantelé à Nantes : 132 fonctionnaires mobilisés et 13 interpellations

Nantes, France

L'opération s'est déroulée à l'aube. 132 fonctionnaires de la Police Nationale, de la Douane et du GIR (Groupe d'Intervention Régional), soutenus par le RAID (force d'intervention), la BRI (autrement appelé Antigang), les équipes cynophiles et la BAC (Brigade Anti-Criminalité) ont été mobilisés ce mardi matin dans les quartiers nord de Nantes, rue Samuel de Champlain et Jacques Cartier, pour aider au démantèlement d'un trafic de stupéfiants. Ils ont interpellé 13 personnes et saisi 37.000 euros en liquide, de la drogue, des armes ainsi que des munitions.

L'intervention des policiers (droit : police nationale) -

D'après les services de police, qui intervenaient sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il s'agit d'un réseau structuré impliquant grossistes, semi-grossistes, vendeurs, guetteurs et nourrices.