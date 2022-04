Dordogne : trois hommes condamnés pour trafic de drogue dans le terrassonnais

Trois Périgourdins de 42, 33 et 32 ans ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Périgueux pour avoir participé à un trafic de stupéfiants dans le terrassonnais entre octobre et février dernier.

Le tribunal correctionnel de Périgueux a condamné trois hommes de 42, 33 et 32 ans ce vendredi 22 février. Ils étaient jugés dans le cadre d'un renvoi de comparution immédiate, et ont été reconnus coupables de trafic de drogue. L'audience a duré plus de quatre heures.

Approvisionnement un peu partout en France

Les faits remontent à octobre dernier. Les gendarmes de Sarlat sont informés d'un trafic de stupéfiants dans le terrassonnais et notamment sur le parking d'un bar-tabac de la commune. Les gendarmes mettent en place une surveillance et des écoutes téléphoniques. Pendant cinq mois, ils vont étudier les conversations téléphoniques, les bornages des téléphones, et auditionner des clients. Ils découvrent l'existence d'un trafic de cocaïne, d'héroïne et de cannabis, et identifient trois personnes. Elles sont interpellées et placées en garde à vue le 8 mars dernier. Lors des perquisitions, les gendarmes découvrent 30g de cocaïne, 20 g d'héroïne et un fusil chez l'un, des sachets de conditionnement dans une boîte à chaussures chez un autre. Le bornage des téléphones portables révèle des déplacements suspects un peu partout en France : à Rouen, Angoulême, en Corrèze, à Marseille, Sète, ou encore Créteil. Sur les téléphones, des photos et vidéos de stupéfiants, et des discussions évoquant des transactions.

Consommateurs mais pas trafiquants

A l'audience, les trois prévenus expliquent consommer régulièrement de la drogue. L'un explique vendre 10g, 15g par semaine mais nie toute implication dans un trafic. "C'était sans but lucratif, uniquement pour rentabiliser ma consommation personnelle". Assis juste à côté de lui, le deuxième prévenu explique qu'il a juste rendu quelques services en transportant "des choses", sans se demander de quoi il s'agissait, pour se faire un peu d'argent et acheter des cadeaux à sa fille. Le bornage de leurs téléphones en région parisienne et un peu partout en France, c'est parce qu'ils vendent des voitures. En Belgique par exemple, c'était pour participer à une vente. "Et quand vous restez une demi-heure à Rungis, c'est pour quoi ?", s'enquiert la présidente. "Pour une voiture madame", répond le prévenu. "Ah vous les achetez la nuit, vous, les voitures ?", sourit-elle. Seul le troisième prévenu, un ancien braqueur condamné aux Assises de Périgueux indique avoir effectivement participé à un trafic. C'est lui qui échangeait avec les clients et effectuait les transactions. "J'avais des dettes, je ne veux pas minimiser ma participation, j'avais une balle sur la tête", explique-t-il. Il précise qu'il devait de l'argent à ses fournisseurs, des lyonnais et des parisiens.

"On est en présence de trois consommateurs, c'est certain. Vous me parlez de vente pour dépanner mais on passe de10g, 20g, 70g et à un moment vous parlez même de 100g !", s'insurge le procureur, en s'adressant au premier prévenu. Les écoutes téléphoniques permettent également de montrer qu'un des prévenus devait une grosse somme d'argent à un autre. Mais pour eux, c'est une histoire de carte grise, qui n'aurait pas été établie à temps. "On n'est pas sur un réseau, sur quelque chose d'organisé", ajoute l'un des avocats.

Pour le tribunal, leur culpabilité ne fait cependant aucun doute, d'autant qu'ils ont tous les trois été condamnés à plusieurs reprises. Ils sont condamnés respectivement à 18 mois de prison dont six avec sursis pour l'un, deux ans dont un an avec sursis pour l'autre, et dix mois ainsi que la révocation d'un précédent sursis à hauteur de cinq mois pour le troisième. Ils sont tous les trois maintenus en détention.