La lutte contre le trafic de drogue continue en Côte-d'Or. Les forces de l'ordre, tous services confondus, ont mené 116 opérations contre le trafic de drogue et réalisé des saisies représentant un équivalent monétaire de 2 170 29 €. 39 personnes ont été mises en cause.

Trafic de drogue en Côte-d'Or : 116 opérations menées en janvier et plus de 2 millions d'euros saisis

En ce début d'année, les forces de l'ordre ont poursuivi avec efficacité leur lutte contre le trafic de drogue en Côte-d'Or. La police nationale, la gendarmerie nationale, les douanes, et l'administration pénitentiaire ont réalisé des saisies représentant un équivalent monétaire de 2 170 29 €.

116 opérations menées en janvier

116 opérations ont été menées depuis le début de l'année dans le département. Elles ont notamment permis la saisie de :

• 225 kg de cannabis (prix de revente estimé à 2,025M €)

• 293,60 gr de cocaïne (prix de revente estimé à 19 377 €)

• 378,70 gr d'héroïne (prix de revente estimé à 12 497 €)

• 108 661 € en numéraire

Ont également été saisis :

• 52,8 gr de Kétamine (prix de revente estimé à 2 376 €)

• 197 flacons de méthadone (prix de revente estimé à 1 970 €)

• 32 champignons hallucinogènes (prix de revente estimé à 320 €)

• 18 cachets d'amphétamine (prix de revente estimé à 90 €)

Ces opérations ont conduit à la mise en cause de 39 personnes. Par ailleurs, au cours du mois de janvier, la vigilance et la perspicacité des services douaniers ont notamment permis la saisie de 3,8 millions d'euros de drogue lors d'opérations simultanées à Arc-sur-Tille et Chalon-sur-Saône.

Toutes ces opérations sont réalisées sous l’autorité du préfet de la Côte-d'Or et de la région Bourgogne-Franche-Comté, Fabien SUDRY, et procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon, Olivier CARACOTCH.