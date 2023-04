Trafic de drogue en Normandie : l'avocat du maire d'Hérouville-Saint-Clair demande 110.000 euros de dommages

C'est une première pour le tribunal judiciaire de Caen ce vendredi 14 mars 2023. Le maire Modem d'Hérouville-Saint-Clair, Rodolphe Thomas, a pris la parole lors du procès de quatre jeunes de l'agglomération caennaise de 19 à 26 ans jugés ce vendredi 14 avril 2023 pour trafic de drogue. L'édile centriste a demandé à la cour d'être partie civile. Son avocat Me Rémi-Pierre Drai du barreau de Paris a demandé à la cour d'accorder cette constitution au nom du "préjudice d'image" et a formulé une importante demande de dommages et intérêt : 5 euros par habitant de sa commune, soit 110.000 euros.

"Les habitants vivent constamment les faits des trafics de drogue"

Dans une allocution devant la cour du tribunal correctionnel de Caen, Rodolphe Thomas, le maire de d'Hérouville-Saint-Clair se fait la voix des Hérouvillais dans cette affaire de trafic de stupéfiant entre 2021 et 2022 dans l'agglomération caennaise, y compris à Hérouville-Saint-Clair. "On parle encore une fois de la ville d'Hérouville-Saint-Clair, c’est elle qui est stigmatisée", commence l'édile, qui rappelle l'étendue de la consommation et du trafic de drogue dans sa commune. "Rien qu'hier, j’y ai assisté de façon impuissante. Les habitants du quartier de la Grande Delle vivent constamment les faits des trafics de drogue, de squats dans les cages d’escalier où les habitants ne peuvent pas rentrer chez eux et cela en tant que maire je ne peux pas l’accepter."

"Qu’est-ce qu’on peut faire nous en tant qu’élu ?"

Le maire d'Hérouville-Saint-Clair rappelle toutes les actions mises en place par la municipalité depuis son premier mandat en 2001 en matière d'éducation, d'insertion professionnelle et de loisirs. "Depuis 20 ans, j'essaie de faire le maximum. Depuis 20 ans, j'essaie de trouver des solutions pour les jeunes dans un parcours chaotique. Ce sont des jeunes de plus en plus jeunes qui se font presque embrigader par d’autres jeunes pour continuer leur trafic. Les parents nous disent 'vous ne faites rien alors que vous connaissez les trafiquants'. Mais qu’est-ce qu’on peut faire nous en tant qu’élu ?"

"Ce n'est pas une question de politique"

Après Rodolphe Thomas, c'est au tour de son conseil, Me Rémi-Pierre Drai, de plaider la constitution en partie civile du maire. "Ce n’est pas une question de politique, de gauche ou de droite, c’est l’intérêt général et ce n’est pas seulement le parquet qui le porte, ce sont les habitants de la ville." Me Rémi-Pierre Drai défend le préjudice d'image contre la ville d'Hérouville-Saint-Clair, qui selon lui, justifie la constitution en partie civile. L'avocat du maire d'Hérouville-Saint-Clair invoque le classement du journal Le Parisien sur les villes où il fait beau vivre, publié le 11 février 2023, qui met Hérouville-Saint-Clair à la 5ème place. "C’est une ville où l'on est heureux et que le trafic va faire tomber dans ce classement, explique l'avocat. Je ne pense pas au classement mais aux habitants. Ils ont élu un maire et une équipe municipale pour préserver leur qualité de vie, pour avoir des services publiques : la sécurité, des jardins, des écoles et pas pour retrouver des seringues, des personnes qui fument, des enfants avec des espèces cachées sous le matelas."

"Un maire ne représente pas la population qui se sent victime"

Le conseil de Rodolphe Thomas demande à la cour d'accorder à la Ville d'Hérouville-Saint-Clair, des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 5 euros par habitants, soit 110.000 euros.

L'intérêt général, s'étouffe l'un des avocats de la défense lors de sa plaidoirie, c'est justement le travail du parquet. "La partie civile n'est pas procureur de la République. La défense de la société, c'est le parquet, ce n'est pas la partie civile", insiste Me Gabriel Sibout. "Un maire ne représente pas la population qui se sent victime, explique-t-il, rappelant les règles du droit. La commune, ce n’est pas la somme de tous ces habitants, c’est une division administrative du territoire national. Il n'y a aucun mandat donné aux habitants à leur maire, pour qu'il puisse les représenter eux." Maître Sibout conclut : "Les tribunaux ne sont pas des tribunes politiques."

Le délibéré sera rendu le 6 juin prochain.