Trafic de drogue en Normandie : le maire d'Hérouville-Saint-Clair veut se porter partie civile

Quatre jeunes de l'agglomération caennaise âgés de 19 à 26 ans sont jugés ce vendredi 14 avril 2023 devant le tribunal judiciaire de Caen pour trafic de drogue, transport de cannabis et de cocaïne, détention, acquisition et cession de drogue. Les faits remontent à 2021 et 2022, entre le Calvados et l'Orne, principalement à Isigny-sur-Mer, à Saint-Pierre-en-Auge, à Colombelles, Caen et à Hérouville-Saint-Clair.

Préjudice d'image de la ville d'Hérouville-Saint-Clair

Le maire Modem de la commune Rodolphe Thomas est justement présent à l'audience. Accompagné de son avocat, il veut se porter partie civile. Il estime que cette affaire de trafic de drogue porte préjudice à l'image de sa ville, souvent vue comme une banlieue défavorisée de Caen. Rodolphe Thomas doit s'adresser à la cour pour justifier le préjudice d'image.

Au début de l'audience, la procureure a mentionné la présence de Rodolphe Thomas et de son conseil dans la salle d'audience. "Le trafic de drogue, ça a des répercussions sur la vie des gens, a-t-elle lancé à la cour. Sur l'économie souterraine, avec des sommes qui circulent et des dettes qui se créent." La procureure de la République a parlé "d'atteinte de la valeur sociale".

27 kg de cannabis saisis

La présidente du tribunal et la procureure de la République ont rappelé la densité du dossier avec 8.000 pièces et des peines maximum encourues de 10 ans d'emprisonnement. L'enquête a révélé des voyages dans plusieurs pays d'Europe, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique, pour semble-t-il acheter de la drogue, ensuite écoulée dans la région de Normandie. 27 kg de résine de cannabis et 23.000 euros ont été saisis dans cette enquête.