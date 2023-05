Trafic de drogue entre l'Espagne et la Bretagne : six individus condamnés

C'est une grosse opération de gendarmerie qui a permis de démanteler un important trafic de drogue entre l'Espagne et la Bretagne. Le 9 mai, les gendarmes des Côtes d'Armor avec l'appui du GIGN de Nantes, des pelotons de surveillance et d'intervention de Plourin-lès-Morlaix et Pontivy, des compagnies de Rennes et La-Roche-sur-Yon, des équipes cynophiles de Châteaulin et Saint-Brieuc, mais aussi des douaniers, et des gendarmes aériens de Nantes ont réalisé un coup de filet, avec à la clé 11 interpellations.

L'opération faisait suite à la découverte d'un "vaste trafic" de drogues (cocaïne, ecstasy, MDMA, cannabis), que dirigeait un individu déjà condamné pour les mêmes faits.

Au cours de l'opération du 9 mai, les enquêteurs ont retrouvé plus de 78.000 euros en liquide, saisi cinq véhicules (dont un Porsche Cayenne), quatre armes de poing et une carabine, et de la drogue :

près de 3,5 kg de résine de cannabis et près d'1 kg d'herbe

800 g de cocaïne

200 g de MDMA

1.300 cachets d'ecstasy

Ils ont aussi saisi 115 cartouches de cigarettes et 168 bouteilles d'alcool!

Six personnes ont reconnu les faits, elles ont été condamnées à des peines de prison allant de 11 à 36 mois, assorties de sursis.