Le tribunal judiciaire de Guéret a rendu son jugement ce jeudi 5 mai. Il a condamné les dix prévenus, soupçonnés de trafic de stupéfiants entre la Creuse et la capitale, à des peines allant de six ans de prison ferme à un an de prison avec sursis. Certains sont allés directement en prison.

Trafic de drogue entre Paris et la Creuse : le chef du réseau condamné à six ans de prison

Ils avaient fait circuler d'importantes quantités de drogue entre Paris et Guéret. Dix personnes ont été condamnées ce jeudi par le tribunal judiciaire de Guéret à des peines allant de six ans de prison ferme à un an de prison avec sursis probatoire. Ils étaient soupçonnés d'avoir transporté et vendu plusieurs dizaines kilos de cannabis et des centaines de grammes de cocaïne. Les peines rejoignent en partie les réquisitions du parquet, prononcées début avril.

Deux frères, les têtes du réseaux, ont été condamnés à 5 et 6 ans ferme avec mandat de dépôt, ils sont partis en prison. Certains de leurs complices en Creuse ont, eux, été condamnés à 3 ans de prison. Plusieurs autres revendeurs creusois ont écopé de peine allant d'un an à près de deux ans de prison avec sursis probatoire.