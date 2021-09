Trafic de drogue : la cavale d'un Mosellan s'achève en Italie

Un Mosellan, soupçonné d'être à la tête d'un vaste trafic de drogue entre le thionvillois et la Belgique, a été interpellé en Sardaigne (Italie), où il tentait de fuir la justice. Il a été transféré en France et présenté à un juge d'instruction à Thionville samedi dernier et placé en détention.

Une enquête portant sur un vaste trafic de stupéfiants entre la Moselle et la Belgique a abouti à l'interpellation du chef présumé du réseau en Sardaigne (Italie). L'individu, recherché depuis août 2020 et en fuite à l'étranger, faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par une juge d'instruction du tribunal judiciaire de Thionville, devant laquelle il a été présenté le samedi 25 septembre. Il a été placé en détention.

Approvisionnement en Belgique, vente en Moselle

Les enquêteurs de la Section de recherche de Metz et de la Brigade de recherche de Thionville étaient sur sa trace depuis plusieurs mois. Durant leurs investigations, les gendarmes ont d'abord retracé une vingtaine de voyages d'approvisionnement en stupéfiants entre la Belgique et la Moselle depuis janvier 2020. C'est au cours de l'un de ces allers-retours qu'ils interpelaient, en octobre de cette même année, deux jeunes âgés d'une vingtaine d'années et mettaient la main sur 18 kilogrammes d’herbe de cannabis, quatre véhicules et 31.000 euros en espèces. Un troisième complice tombait dans les mailles de leur filet en juin 2021. Mais le commanditaire, lui, restait introuvable.

En cavale à travers l'Europe

L'homme gérait son réseau à distance et en toute clandestinité, parcourant l'Europe grâce à de faux papiers pour brouiller les pistes. Il louait aussi un appartement à Rombas, la encore sous une fausse identité. C'est finalement en Sardaigne que les policiers italiens, informés par leurs homologues lorrains, mettaient fin à sa cavale. Remis à la justice française, il attend désormais son jugement dans une prison du Grand Est.