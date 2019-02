Trafic de drogue : les 5 Charentais seront jugés le 4 avril

Angoulême, France

Ces 5 hommes ont été interpellés, mercredi dernier, dans le cadre d'un coup de filet. Deux filières d'approvisionnement en produits stupéfiants ont été mises au jour : l'une d'héroïne basée en Charente-Maritime, et l'autre de cocaïne en Charente. L'opération était menée sous la direction de la JIRS, la Juridiction Inter-Régionale Spécialisée basée à Rennes, et de l'antenne bordelaise de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. D'autres hommes ont aussi été interpellés mercredi, mais ils ont été libérés parce qu'ils étaient de simples revendeurs ou des consommateurs.

Des profils atypiques

La procédure écrite est très volumineuse, avec des centaines de pièces et des rapports d'écoutes et de surveillances. Les prévenus présents dans le box ne sont pas connus pour des affaires de drogue. Ils ont des casiers judiciaires assez chargés, mais pour meurtre, proxénétisme, outrages, ou délits routiers. Ils devront répondre, le 4 avril, d'acquisition, détention, transport et cession d'héroïne, cocaïne et cannabis. Trois des 5 prévenus sont retournés hier en prison, pour éviter tous contacts et représailles entre eux. Les deux autres sont placés sous contrôle judiciaire.