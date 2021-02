L'an passé, les services douaniers ont saisi plus de 5,3 tonnes de stupéfiants dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Cela représente 1 200 saisies au cours d'une année marquée par la crise sanitaire et plusieurs mois de confinement.

Trafic de drogue : plus de cinq tonnes de stupéfiants saisies par les douanes en Auvergne-Rhône-Alpes en 2020

"L'activité a été très soutenue malgré le contexte" commente David Taillandier, le directeur régional des Douanes de Clermont-Ferrand, arrivé en septembre dernier. Les services douaniers ont intercepté plus de 5,35 tonnes de stupéfiants en Auvergne-Rhône-Alpes l'an dernier soit près de 1200 saisies, essentiellement du cannabis :

5,13 tonnes de cannabis, dont 2,6 tonnes de résine et 2,49 tonnes d’herbe (+ 10% par rapport à 2019)

201 kg d’ecstasy (+3,6%)

33,94 kg d’héroïne (contre 30,82 kg en 2019)

30,44 kg de cocaïne (contre 30,46 en 2019)

36,74 kg de drogues de synthèse (+ 32%)

Pénurie après le premier confinement

Les constatations sur la résine de cannabis demeurent majoritaires en quantité. Les services douaniers remarquent aussi une augmentation des transits des drogues de synthèse, et un phénomène de "pénurie" au sortir du premier confinement. "Les confinements ont eu des conséquences car les stupéfiants sont acheminés par voie routière et donc leur circulation a été très limitée pendant ces périodes, mais, ensuite on a constaté aussi que la reprise avait été très forte car il y avait une vraie pénurie" détaille le patron de la douane auvergnate.

La douane a renforcé ses contrôles dans les centres de fret express et postal qui ont représenté une saisie de stupéfiant sur quatre. Les autres constatations en matière de produits stupéfiants ont été réalisées à plus de 50 % sur le vecteur routier (véhicules légers, poids lourds, bus) mais aussi lors du contrôle des voyageurs dans les trains ou les aéroports.

Exemples de saisies marquantes en 2020 sur la région