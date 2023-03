Trafic de drogue : près de quatre kilos de cocaïne saisis à Pertuis, un homme de 67 ans interpellé

C'est l'aboutissement de longue investigations des gendarmes sur le trafic de stupéfiants dans le Sud-Luberon : 3,7 kilogrammes de cocaïne et deux véhicules ont été saisis ce lundi à Pertuis et aux alentours. La valeur marchande de la drogue avoisine les 300.000 euros, selon les gendarmes. Elle a été achetée en Espagne "il y a quelques semaines" et était destinée à la revente localement, indique aussi la gendarmerie.

Un homme de 67 ans a également été interpellé sur la voie publique par les gendarmes de Pertuis. Il a été placé en garde à vue ce lundi matin. Cette homme avait déjà été incarcéré pour des faits similaires en Angleterre. Il sera convoqué en comparution immédiate à Avignon le 15 mars 2023. L'un de ses complices sera également poursuivi, précisent les gendarmes.