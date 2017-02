Trafic de drogue : quatre dijonnais interpellés en Isère

Les quatre individus connus des services de police ont été interpellés le 15 février dernier au péage de Vienne-Reventin à la suite d’un contrôle des douanes. A bord de leur véhicule : 31.5 KG de cannabis.

Les jeunes adultes, tous dijonnais, interpellés, par les douanes, en possession de 31.5 kg de cannabis, ont été mis en examen et déférés le 17 février dernier pour importation non autorisée de stupéfiants et trafic de stupéfiants. A L’issue de leur garde à vue, les quatre individus, ont été placé en détention provisoire.

Les quatre dijonnais connus des services de police

Le juge d’instruction, qui travaille sur commission rogatoire, devra entre autre déterminer d’où provenait la drogue (selon les premiers éléments de l’enquête sans doute d’Espagne), et où elle devait ensuite être revendue (sans doute le marché bourguignon).