Leur trafic pourrait avoir généré plus d'1,5 million de bénéfices : un Nantais et un Manceau, suspectés d'avoir réalisé près de 3000 ventes de drogue via internet, viennent d'être interpellés. Ils encourent dix ans de prison.

Trafic de drogue sur internet : un Nantais et un Manceau interpellés, plus d'1,5 million d'euros de bénéfices

Ecstasy, MDMA, héroïne et cocaïne : entre septembre 2020 et octobre 2021, ce sont pas moins de 3000 ventes de drogue qui ont été réalisées par les deux hommes interpellés le 20 septembre dernier à Nantes (Loire-Atlantique) et au Mans (Sarthe). Ils opéraient via le "darknet" et la messagerie cryptée Telegram, précise le Procureur de la République de Rennes dans un communiqué ce mardi 27 septembre. Il aura fallu deux ans d'enquête pour démanteler ce trafic ayant potentiellement rapporté plus d'1,5 million d'euros à son commanditaire présumé.

A la recherche de "Drugsource"

Un Nantais de 29 ans, est suspecté d'être l'organisateur du trafic. Les enquêteurs l'ont identifié après avoir remonté la piste de celui qui se faisait appeler "Drugsource" sur les réseaux. Son complice présumé, un Manceau de 24 ans, a reconnu en garde-à-vue avoir joué le rôle de logisticien dans ce trafic très lucratif. Les enquêteurs ont saisi "plus de 450 000 euros en biens et en valeurs", dont "432 000 euros de cryptomonnaies, 9 000 euros en espèces et 23 000 euros de placements bancaires".

Images représentant les produits vendus par drugsource sur le market « orange » sur le darkweb. En rose de l’ecstasy en différentes quantités et le »caillou » de l’héroïne - Ministère de la justice

Les deux hommes sont poursuivis pour trafic de produits stupéfiants, détention de marchandises prohibées sans justificatifs réguliers, blanchiment douanier et blanchiment du produit d'un trafic de produit stupéfiants. Ils encourent une peine de 10 ans d'emprisonnement. Leur procès devant le tribunal correctionnel doit se tenir le 14 novembre 2022.

Le Nantais de 29 ans, déjà condamné en 2020 pour des escroqueries sur internet, a été placé en détention provisoire. Le Manceau de 24 ans, inconnu de la justice, a été placé sous contrôle judiciaire.