Trafic de drogue sur Snapchat en Dordogne : la tête de réseau relaxée

Cette deuxième journée d'audience du procès "PX Land" était consacrée à la fin des plaidoiries des avocats et au rendu du jugement. Pendant deux jours, le tribunal correctionnel de Périgueux (Dordogne) a jugé onze prévenus soupçonnés d'avoir participé à un trafic d'herbe et de résine de Cannabis sur le réseau social Snapchat dans l'agglomération périgourdine, entre 2019 et 2020.

Peu de preuves

Ce mercredi après-midi et ce jeudi matin, les douze avocats des prévenus se sont succédé pour leurs plaidoiries. Finalement, quatre de leurs clients ont été relaxés pour une partie des faits reprochés. Tout d'abord celui qui était désigné comme tête de réseau, un jeune homme incarcéré au centre de détention d'Eysses, à côté d'Agen. Selon l'instruction et le Parquet, il était le grand chef de cette entreprise 2.0. Mais tout au long des débats avec les différents prévenus, aucun ne reconnait formellement cet homme comme tête du réseau, son cousin qui lui est condamné à trois ans de prison ferme, se proclamait lui-même chef du trafic. Concrètement, c'est une photo retrouvée dans son téléphone portable en cellule et des déclarations d'autres membres du réseau qui a permis à l'instruction de le proclamer chef de fil. Il est en revanche condamné à deux ans de prison ferme pour avoir reçu et consommé en prison du cannabis issu de ce réseau "Px Land" par l'intermédiaire de son cousin. Trois autres prévenus ont été relaxés sur certains chefs d'accusation, notamment l'un d'eux pour l'importation de la drogue.