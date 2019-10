Trafic de drogue : un député suppléant des Yvelines mis en examen affirme avoir porté plainte pour diffamation

Yvelines, France

Moussa Ouarouss, 33 ans, député suppléant LREM des Yvelines, cadre local de la majorité présidentielle à Reims, est soupçonné d'être impliqué dans un trafic de drogue international entre le Maroc et la France. Il a été mis en examen pour importation, transport et détention de produits stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs. Il a été placé sous contrôle judiciaire et l'instruction est toujours en cours.

Il a été interpellé fin août 2019 alors que des saisies "relativement importantes" ont été réalisées, indique une source proche du dossier. Entre six et huit personnes sont mises en examen, placées pour certaines en détention provisoire, dans le cadre de cette enquête portant sur un trafic en lien avec la région du Rif.

"Il y a eu une période où il était relativement actif. Il était en retrait depuis quelque temps" au moment de son interpellation, ajoute cette même source.

Moussa Ouarouss a indiqué que, pour l'instant, il ne souhaitait pas réagir sur le fond de cette affaire. Il assure ne pas être inquiet et il précise qu'il a déposé plusieurs plaintes pour diffamation.

Nadia Hai, la députée dont il est le suppléant, affirme ne plus avoir de contacts avec lui "depuis plusieurs mois" en raison de "désaccords politiques". "Je suis tombée de la chaise quand on m'a parlé de cette affaire mais je crois en la présomption d'innocence", a-t-elle ajouté.